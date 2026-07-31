Община Дупница закупи 7 броя 20-литрови ранцеви пожарогасители





Община Дупница закупи 7 броя ранцеви пожарогасители „Ермаг плюс“- 20 литра за нуждите на Доброволното формирование към Общината.

Те са придобити в изпълнение на дейности за реализиране на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в област Кюстендил“ по Процедура BG05SFPR002-1.035 „Повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, която се осъществява от ЕС.

Предстои закупуването на още пожарно, спасително и специализирано оборудване за Доброволен общински отряд - Дупница, които ще им бъдат в помощ при възникнали кризисни ситуации.

С настъпилия пожароопасен сезон, сухата растителност, продължителните горещини, дори и най-малката небрежност може да доведе до сериозни кризисни ситуации с тежки последствия за здравето на хората, имуществото, земеделските земи и горските територии.

Община Дупница апелира всички жители и гости на града да проявят отговорност. При забелязан дим, пожар или действия, които могат да доведат до възникване на инцидент, незабавно да се подаде сигнал на телефон 112 за предприемане на необходимите действия. Вижте по-малко