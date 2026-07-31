





Първият американски самолет цистерна кацна в авиобаза "Безмер". Товае първата от общо осемте цистерни, които трябва да пристигнат у нас.



Американските самолети цистерни ще бъдат в „Безмер“, но ще кацат и на летището в София, твърди авиационен експерт

По отношение на средата за сигурност Министерството на отбраната заявява, че компетентните служби извършват ежедневна оценка на обстановката. Към момента оценката е, че няма пряка заплаха за страната.

Правителството увери, че американските самолети цистерни е нямало да бъдат допуснати у нас, ако е имало заплаха

Българските и съюзническите сили са предприели всички необходими мерки за гарантиране на сигурността, подчертават от военното ведомство.