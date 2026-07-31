Средствата за лечение на Анастасия са събрани, военен прокурор оневини баща й майор Дункин





Средствата за лечението на дъщерята на загиналия пилот Венцислав Дункин вече са събрани и може да започнат лечението и рехабилитацията й след прекаран инсулт. Междувременно стана ясно, че Дункин няма вина за инцидента на летище граф Игнатиево на 13-и септември 2024-а година, когато по време на демонстрационния полет учебно-тренировъчния самолет се разби

Наблюдаващият военен прокурор Христо Анчев е заключил, че грешки на пилота майор Петко Димитров са причината за неговата и на старши лейтенант Венцислав Дункин смърт по време на тренировъчен полет на 13 септември 2024 г. на 3-та авиационна база до Граф Игнатиево. След обжалване на постановлението, то е било потвърдено от Военния съд в Пловдив.

Двамата пилоти е трябвало да изпълнят множество планирани фигури с учебно-тренировъчен самолет L-39ZA. Заключението на съда в Пловдив е, че причината за инцидента е „неправомерното поведение на майор Петко Димитров. Той грубо е нарушил заповяданите мерки за безопасност“.

Съдебният състав посочва, че майор Димитров три пъти е извеждал самолета под заповяданата минимална височина от 200 м, като е стигнал 104, 109 и 68 м. При изпълнението на фаталната фигура, той е навлязъл в нея на височина 68 м и със скорост 455 км/ч, вместо с предписаните за фигурата минимум 200 м височина и 620 км/ч скорост. На майор Димитров са били дадени указания да спре изпълнението на задачата твърде късно, най-вероятно на върха на фигурата, след което самолетът се насочил към земята и последвал удар.Старши лейтенант Венцислав Дункин няма вина, тъй като не е вземал решения и не е манипулирал способите за управление на самолета.

Преди две години екипът на ДРМ заяви, че животът на бъдещите български пилоти зависи от резултатите от това разследване и че трябва да се установи причината за пилотската грешка, а не да се приключи трагедията само с нея.

Фактът, че майор Петко Димитров е направил няколко грешки и нарушения на предписаните указания за безопасност, кара екипа ни да се съмнява, че това може да не е изолиран случай.

Надяваме се ръководството на ВВС да извърши нужните проверки и да направи равносметка защо майор Димитров е поел такива ненужни рискове, както и да се разбере дали в своята кариера майор Димитров често е поемал ненужни рискове в нарушение на предписанията. Отделно трябва да се разбере защо е дадена заповед за спиране на задачата, когато самолетът вече е във фигурата, а не, когато пилотът е нарушил предписанията за височина.

