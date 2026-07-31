Младоци и юноши в състава на Марек излизат утре срещу Спартак Плевен





Марек е гост на Спартак Плевен във втория кръг от първенството на Втора лига. Двубоят ще се играе тази събота, 1 август, от 20 ч. на стадиона в Ловеч, поради ремонта на съоръжението в Плевен, информираха от клубния сайт marek1915.com

Символичните домакини тръгнаха в шампионата с победа на чужд терен, подобно на дупничани, което предвещава интересен сблъсък край Покрития мост.

Извън строя за Марек са трайно контузените полузащитници Християн Джаджаров и Валери Йорданов, както и бранителят Марио Петков.

Младоците и юношите в състава обаче са готови да защитят името на клуба с положителен резултат и да продължат успешната серия в официални двубои