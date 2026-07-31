Помощите за отопление ще бъдат в размер на 321,95 евро, което е с близо 11 евро повече спрямо миналата година







До 31 октомври 2026 г. дирекциите „Социално подпомагане“ в цялата страна приемат заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление. Размерът на финансовата подкрепа за предстоящия зимен сезон е 321,95 евро, което е с близо 11 евро повече спрямо миналата година. Сумата беше определена със заповед на министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова съобразно промените в цените на електроенергията за битовите потребители. Помощта се отпуска за периода 1 ноември 2026 г. – 31 март 2027 г.

Към 30 юли 2026 г. в дирекциите „Социално подпомагане“ в страната са подадени над 216 000 заявления-декларации за целева помощ за отопление, от които 215 647 са в процес на обработка.

Изплащането на помощта ще започне от 15 август 2026 г. Средствата ще бъдат преведени на два транша. Първата част ще е за ноември и декември и ще е в размер на 128,78 евро. Тя ще бъде изплатена от Агенцията за социално подпомагане до края на месеца, следващ месеца, през който е издадена заповедта за отпускането ѝ. Вторият транш от помощта ще е за януари, февруари и март и ще е на стойност 193,17 евро. Средствата ще бъдат изплатени до 31 януари 2027 г.

Право на целева помощ за отопление имат хората и семейства, чийто средномесечен доход за шестте месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението за отпускане на помощта, е по-нисък или равен на индивидуално определения диференциран доход за отопление.

Безработните лица в трудоспособна възраст трябва да са регистрирани в бюро по труда най-малко три месеца преди да подадат документите си и да не са отказвали предложена работа или включване в обучение. Студентите, настанени в студентски общежития, нямат право на целева помощ за отопление.

Заявления-декларации могат да се подават на място в дирекциите „Социално подпомагане“, чрез лицензиран пощенски оператор, както и по електронната поща и чрез квалифициран електронен подпис.