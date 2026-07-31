Снощи е задържан с полицейска заповед 30-годишен мъж от Дупница за агресивно поведение и отправяне на закани както към майка му, така и към полицейски служители по време на изпълнение на задълженията им при обслужване на сигнала. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.
30-годишен дупничанин скочи на бой на майка си и на полицаите, дошли на сигнала. Арестуваха го
31.07.2026
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