30-годишен дупничанин скочи на бой на майка си и на полицаите, дошли на сигнала. Арестуваха го





Снощи е задържан с полицейска заповед 30-годишен мъж от Дупница за агресивно поведение и отправяне на закани както към майка му, така и към полицейски служители по време на изпълнение на задълженията им при обслужване на сигнала. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.