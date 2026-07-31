От полето до крайния потребител: Откриха канабис в черешова градина и инсталация за преработката му в къща в село Гирчевци





Вчера кюстендилски криминалисти са задържали 54-годишен мъж от с. Гирчевци за отглеждане и притежаване на наркотични вещества. При осъществените специализирани действия е установено, че той отглежда канабисови растения сред черешови насаждения в землището на с. Багренци – оттам са изкоренени 37 растения. В къщата му в с. Гирчевци са открити и иззети 6.7 кг суха листна маса – канабис, и инсталация за обработка на канабиса. Видът на наркотика – растенията и сухата маса, е установен с полеви наркотест. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Кюстендил, материалите са докладвани на прокуратурата.