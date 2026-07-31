Малко преди полунощ: Мъж напердаши жена в денонощен магазин в Дупница след кавга





Снощи – малко след 23.30 ч., е получен сигнал в РУ Дупница за нанесена лека телесна повреда на 25-годишна жена в търговски обект в града. Пристигналият полицейски екип на място е установил, че след възникнал спор ударът е нанесен от непознат на младата жена. По случая е образувано досъдебно производство. Уведомен е дежурен прокурор.