Най-малко 15 са удавените при щурмуването на испанския анклав Сеута по море откъм Мароко





Испания изпраща военни в северноафриканския си анклав Сеута, след като хиляди мигранти достигнаха територията, плувайки от бреговете на Мароко. Решението идва на фона на сериозен пробив в граничния контрол и нарастващо напрежение заради мащаба на миграционния натиск

Най-малко 15 души са се удавили при опита си да стигнат до Сеута. Местните власти от дни настоявали Мадрид да изпрати подкрепление заради увеличаващия се брой опити за преминаване на границата. В четвъртък обаче ситуацията излязла извън контрол, след като хиляди хора се спуснали по бетонните насипи към морето и опитали да заобиколят по вода вълнолома, който очертава границата.Испанското вътрешно министерство съобщи, че армията ще подпомогне Гражданската гвардия и ще поеме всички допълнителни задачи, необходими за възстановяване на сигурността в града.

Напрежението се засилва и след решение на испанския Върховен съд, според което мигранти, заловени в морето при опит да достигнат Сеута или другия испански анклав Мелиля, не може да бъдат незабавно връщани в Мароко. Според вътрешното министерство трафикантски мрежи се възползват от това и насърчават още хора да предприемат опасното пътуване.

Сеута се намира на северния бряг на Мароко и е отделена от континентална Испания от Гибралтарския проток. Градът от години е една от основните точки, през които мигранти се опитват да достигнат Европа.

Центровете за прием на мигранти вече са препълнени, а местните власти обвиняват правителството в Мадрид, че е реагирало твърде бавно. Ръководителят на Сеута Хуан Хесус Вивас предупреди, че ресурсите на града са на ръба и призова държавата да се намеси незабавно.

Испанският премиер Педро Санчес ще посети анклава в петък. Той увери, че властите ще възстановят нормалната обстановка възможно най-бързо.