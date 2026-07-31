Днес ще бъде слънчево със слаб до умерен източен вятър





Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, за София - около 32°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През почивните дни и през първата половина от следващата седмица времето ще бъде слънчево, към понеделник-вторник над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони - до умерен вятър от изток-североизток. Температурите ще се повишават бавно и към средата на новата седмица максималните ще бъдат предимно между 35° и 40°. По-прохладно ще остава по Черноморието с дневни температури между 31°-34°.