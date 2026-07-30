Американски военен товарен самолет кацна на летище Варна и разбуни духовете





Огромен военен самолет кацна в ранния следобед днес на гражданското летище във Варна. Появата му привлече вниманието на пътници и посетители, предава NOVA.

Машината изглежда като C-17 Globemaster III – един от най-големите стратегически военнотранспортни самолети в света, разработен от "Боинг" за Военновъздушните сили на САЩ.

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Той е с дължина от 53 метра, размах на крилата 51,75 метра и височина на опашката 16,79 метра. Самият фюзелаж има диаметър от 6,55 метра. Теглото на празната машина е 128 100 килограма, като тя може да излети с максимално тегло до 265 350 килограма, побирайки в резервоарите си 134 556 литра гориво. Максималният полезен товар на самолета достига 77 519 килограма, които се разпределят в голям товарен отсек с дължина 26,82 метра, ширина 5,49 метра и височина 3,76 метра.

Този обем е напълно достатъчен за превозването на 102 напълно оборудвани парашутисти, един основен боен танк M1 "Ейбрамс", три бронирани машини "Страйкър" или три хеликоптера AH-64 "Апачи".

Задвижването се осигурява от четири турбореактивни двигателя "Прат и Уитни" F117-PW-100, всеки от които развива тяга от 180 килонютона. Благодарение на тях самолетът поддържа крайцерска скорост от около 830 км/ч, което съответства на Мах 0,74. Максималната височина, която може да достигне по време на полет, е 13 716 метра, а практическият му таван при пълен товар възлиза на 8 534 метра.

Полетният обхват на C-17 с максимален товар на борда е 4 482 километра, като това разстояние става практически неограничено, тъй като машината има система за дозареждане с гориво директно във въздуха.

От летищния оператор заявиха, че нямат право да коментират информация, свързана с военни летателни апарати.

От Министерството на отбраната няма официална информация относно самолета, неговия тип, принадлежност или причината за кацането му на летището във Варна.