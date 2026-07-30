Безпрецедентна абсолютна хуманитарна и социална извънредна ситуация в испанския анклав Сеута







Няколкостотин души незаконно влязоха в испанския анклав Сеута, близо до Фнидек в Северно Мароко днес, присъединявайки се към над 1500 пристигнали мигранти през последните дни, според испанските регионални власти, които описват ситуацията като „абсолютна хуманитарна и социална извънредна ситуация“.

Десетки хора, повечето от които много млади, пристигнаха, някои плувайки, от съседно Мароко до бреговете на анклава. Някои влязоха през граничен пункт, разположен в южната част на тази територия от 18,5 квадратни километра. Буйове, плавници и неопренови костюми бяха разпръснати по плажа в града днес сутринта

От мароканска страна стотици хора, включително непълнолетни, събрани в ранния следобед в четвъртък на границата между мароканския град Фнидек и испанския анклав Сеута, в северната част на кралството. Те се стичаха след слухове, че границата ще бъде отворена на разсъмване в четвъртък, според разкази на очевидци, събрани на място от кореспондент на AFP.



„Приемните центрове са препълнени и пълни; няма повече място за никого“, каза регионалният президент Хуан Вивас в интервю за местни медии.

Тази вечер испанското правителство обяви в изявление разполагането на армията „за поддържане на сигурността в град Сеута“.

Испанският министър на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка обяви, че ще пътува до Сеута в петък, „за да наблюдава развитието на ситуацията“ и да се срещне с местните власти, като също така похвали „примерното сътрудничество“ с Мароко. Двете страни ще въведат „мерки за прехвърляне“ в Мароко „възможно най-скоро на всички, които са влезли незаконно в Сеута“.

Опозицията се възползва от въпроса. Лидерът на дясната опозиционна партия (Народна партия), Алберто Нунес Фейхоо, го осъди като „криза на националната сигурност“.

Дипломатическа криза през 2021 г.

Сеута, заедно с испанския анклав Мелила, на близо 400 километра по-на изток, представлява единствените сухопътни граници на Европейския съюз на африканския континент.



Не беше възможно да се получи коментар от мароканските власти относно тези събития. Испанското министерство на вътрешните работи заяви, че не е регистрирало никакви пристигания в Сеута по море през 2026 г. до 15 юли. Само четирима души са пристигнали през 2025 г. и 28 през 2024 г., според същия източник.

През 2021 г. над 10 000 мигранти достигнаха Сеута от Мароко за два дни, благодарение на облекчаването на контрола от Рабат, на фона на криза между двете страни заради решението на Испания да позволи на лидера на движението за независимост на сахрави, Фронт Полисарио, да получи медицинско лечение. Тази дипломатическа криза приключи през 2022 г., след като Мадрид промени позицията си по чувствителния въпрос за Западна Сахара, след десетилетия неутралитет.