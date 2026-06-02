



Почина Любен Дилов-син. Това стана ясно от публикация на лидера на ГЕРБ Бойко Боирсов във Фейсбук

Сбогом, Любо Дилов! Загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция.

Изказвам своите най-искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и всички, които го уважаваха и обичаха

Роден на 19 ноември 1964 г., той ще бъде запомнен с острия си ум, чувство за хумор и активна гражданска позиция.

Поклон пред паметта му!

Искрени съболезнования към семейството, близките и всички, които го уважаваха. ????