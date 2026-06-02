Спешна евакуация в 5 пловдивски училища заради сигнали за бомби







Сигнали за бомби са подаден до пет пловдивски училища, което е наложило тяхната евакуация, предаде БНР, позовавайки се на полицията.

Първият сигнал е подаден днес малко след 08:00 часа сутринта от Професионална гимназия по електротехника и електроника. Там учениците са били евакуирани и полицията е започнала проверка по стандартната процедура.

Впоследствие още четири училища - Националната търговска гимназия и Професионалната гимназия по механотехника, Професионалната гимназия по архитектура строителство и геодезия и СУ "Отец Паисий" - са подали сигнали на тел. 112 за бомби.

Учениците са били изведени от класните стаи, извършени са проверки и процедурата е приключила.

Предстои да се установи кой е подал злоумишлените сигнали. Засега няма информация дали съобщенията са изпратени от един и същ подател.

Началникът на РУО-Пловдив Иванка Киркова обясни, че сигналите са подадени на стари имейл адреси. "Тези пощи трябваше да бъдат закрити отдавна и да не се използват", подчерта тя.