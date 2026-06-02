Снощи – малко след 23.30 ч., е възникнало ПТП на ул. „Саморанска“ – в землището на с. Самораново. Л.а. „Мерцедес“, управляван от 20-годишен дупничанин, при движение с висока скорост се е ударил в тухлена стена на имот. Пострадал е водачът – настанен е в столична болница със счупена подбедрица на десния крак, двамата пътници - на 17 и 18 г., са настанени в отделението по реанимация на дупнишка болница за лечение – с черепно-мозъчни травми са. На водача е направен тест за употреба на алкохол и наркотични вещества, резултатът е отрицателен.Дежурна полицейска група е извършила оглед, екип на РСПБЗН – Дупница, е оказал техническа помощ при обслужването на произшествието. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.
След удар с кола в къща в село Самораново двама младежи са в реанимация с черепно-мозъчни травми, шофьорът- със счупен крак
02.06.2026
Най-четено
- Почина Любен Дилов-син
- Спешна евакуация в 5 пловдивски училища заради сигнали за бомби
- ГД „Гранична полиция“ разкри организирана престъпна група за трафик на мигранти от Гърция
- След удар с кола в къща в село Самораново двама младежи са в реанимация с черепно-мозъчни травми, шофьорът- със счупен крак
- Инцидент в ТЕЦ "Бобов дол": Работник е със счупени ребра след падане от покрив
- Тази нощ руските въоръжени сили изстреляха ракети "Калибър" по Украйна от Каспийско море
- Израел удари ливанския град Тир, разрушени са сгради и болница
- На 2 юни почитаме паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България
- Днес тестват системата за ранно предупеждение
Темите от "Дупница"
- След удар с кола в къща в село Самораново двама младежи са в реанимация с черепно-мозъчни травми, шофьорът- със счупен крак
- На 2 юни почитаме паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България
- Днес тестват системата за ранно предупеждение
- Жълт код за проливни дъждове, гръмотевични бури и градушки в почти цялата страна
- Масово меле в ресторант в кюстедилското село Жиленци след спор каква музика да звучи
- Нов вид измама: Жена от бобовдолско село се оказа с кредит след реклама в интернет за забогатяване
- 18-годишна девойка от Рила е с мозъчен кръвоизлив след жесток побой
- Бабаити откраднаха Мицубиши и се преобърнаха с него в канавка край Дупница
- Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини