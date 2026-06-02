След удар с кола в къща в село Самораново двама младежи са в реанимация с черепно-мозъчни травми, шофьорът- със счупен крак





Снощи – малко след 23.30 ч., е възникнало ПТП на ул. „Саморанска“ – в землището на с. Самораново. Л.а. „Мерцедес“, управляван от 20-годишен дупничанин, при движение с висока скорост се е ударил в тухлена стена на имот. Пострадал е водачът – настанен е в столична болница със счупена подбедрица на десния крак, двамата пътници - на 17 и 18 г., са настанени в отделението по реанимация на дупнишка болница за лечение – с черепно-мозъчни травми са. На водача е направен тест за употреба на алкохол и наркотични вещества, резултатът е отрицателен.Дежурна полицейска група е извършила оглед, екип на РСПБЗН – Дупница, е оказал техническа помощ при обслужването на произшествието. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.