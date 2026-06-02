



Тази нощ руските въоръжени сили изстреляха ракети "Калибър" по Украйна от Каспийско море, информира BBC

"Внимание! Засечени са изстрелвания на крилати ракети от типа "Калибър" от Каспийско море!", предупредиха Въздушните сили на ВСУ.

Най-малко девет вече са жертвите на масираната руска атака срещу Украйна тази нощ.

Броят на убитите в столицата Киев нарасна до 4. Пет са жертвите в град Днипро, а други 16 са ранени.

Най-малко 10 по последни данни са ранените в Харковска област, информира кметът на град Харков Игор Терехов.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски по-рано за пореден път се обърна към съгражданите си с предупреждение за възможен масивен удар от страна на Русия.

Властите в областите Харков и Днепропетровск, както и в Киев, съобщават за нарастващ брой пострадали в резултат на обстрела.

Руските сили нанесоха удар по град Днипро във вторник, като убиха четирима души и раниха още 16, съобщи в Telegram шефът на областната военна администрация на Днепропетровск Александър Ганжа.

Той добави, че ударите са унищожили частично "една двуетажна къща и няколко апартамента в четириетажна сграда", както и че 15 от ранените са били хоспитализирани, двама от които в тежко състояние.

В Киев кметът Виталий Кличко в последния си пост в Telegram пише за 11 пострадали, 10 от които са хоспитализирани. Столицата е атакувана масирано с ракети и дронове.

Ръководителят на областната военна администрация (ОВА) в Днепропетровск Александър Ганжа съобщава за 16 ранени в Днепър, 15 от които са откарани в болници. По-рано той съобщи за четирима загинали.

Зеленски: Русия може да нанесе масивен удар

Зеленски: Русия може да нанесе масивен удар

Киев е готов за отбрана на небето си

Ръководителят на Харковската ОВА Олег Синегубов съобщи за осем пострадали в Слободския район на Харков. От тях седем души са с остра реакция на стрес, а една жена е получила наранявания от стъкло.