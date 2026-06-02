Израел удари лѝиванския град Тир, разрушени са сгради и болница





Израелските сили нанесоха удари по ливанския град Тир по-рано тази вечер, като нанесоха щети на няколко сгради, сред които и болницата „Джабал Амел“.

Иранските въоръжени сили предупредиха жителите на Северен Израел да се евакуират, ако Израел нанесе удари в Бейрут.

Президентът Тръмп разкритикува остро израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с ескалацията на напрежението в Ливан по време на телефонен разговор, изпълнен с ругатни, съобщиха двама американски служители и трети източник, запознат с разговора.

По-рано в понеделник Иран заплаши да се оттегли от преговорите със САЩ заради действията на Израел в Ливан. По време на разговора Тръмп нарекъл Нетаняху „луд“ и го обвинил в неблагодарност, според двама от източниците. Той също така наложи спирачка на плана на Израел за нанасяне на удар по Бейрут.

Един американски представител заяви, че Тръмп е казал на Нетаняху, че ако изпълни заплахите си да бомбардира ливанската столица, това ще изолира още повече Израел в световен мащаб.