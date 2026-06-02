Жълт код за проливни дъждове, гръмотевични бури и градушки в почти цялата страна





Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасност от градушки. Максималните температури ще са от 21° - 22° в Източна България до 27° - 29° на места в югозападните райони. В София - около 24°.

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на Централен Балкан и Рило-Родопския масив явленията ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра – около 12°.

По Черноморието облачността ще е предимно значителна и на много места ще има валежи от дъжд, значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 22° - 24°. Температурата на морската вода е 19° - 20°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.



До края на тази и в началото на следващата седмица въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. В четвъртък и петък от северозапад ще проникне относително по-хладен въздух и преобладаващите максимални температури ще бъдат между 23° и 28°, а през почивните дни относително ще се затопли.