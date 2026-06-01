Масово меле в ресторант в кюстедилското село Жиленци след спор каква музика да звучи





На 31 май – около 1.30 ч., в заведение в с. Жиленци е възникнал спор между 2 празнуващи компании каква музика да звучи в заведението, стигнало се до сблъсък, пострадал е 42-годишен гост на заведението, в кюстендилската болница му е оказана помощ – с фрактура на едната ръка е. Пристигналият на мястото на инцидента полицейски екип е установил, че в сблъсъка активно участие имат двама мъже – 20-годишен от Бобов дол и 40-годишен кюстендилец. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомен е дежурен прокурор.