Нов вид измама: Жена от бобовдолско село се оказа с кредит след реклама в интернет за забогатяване





В края на миналата седмица в РУ Бобов дол е постъпил сигнал от 55-годишна жена от с. Мала Фуча, че е била въведена в заблуждение и й е нанесена щета в размер на 11336 евро/10000 евро от тази сума са кредит на нейно име/ за времето от февруари до март. Жената попаднала на интернет реклама за бързо забогатяване, свързала се с организатора на „играта“ и спазила указанията да си инсталира он лайн банкиране и препоръчано приложение, последвали преводи и контакти, докато не й се обадили от банката, че не обслужва кредита си... Така разбрала, че чрез инсталирането на приложението е дала възможност на измамниците да ползват личните й данни, пароли и банкови сметки и да изтеглят кредит на нейно име. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Бобов дол, уведомена е прокуратурата.