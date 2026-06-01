18-годишна девойка от Рила е с мозъчен кръвоизлив след жесток побой





На 31 май през нощта е постъпил сигнал в Районното управление в Рила от бащата на 18-годишно момиче, че се е прибрала с наранявания в областта на главата. Пострадалата е настанена в благоевградската болни с мозъчен кръвоизлив. Полицейските служители са предприели незабавни издирвателни действия по установяването на факти и обстоятелства, довели до критичния резултат. Досъдебно производство е образувано по случая, работата продължава под надзора на прокурор.