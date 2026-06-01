Победа на ПСЖ в Шампионската лига: Над 890 фенове са в ареста заради безредици





Докато празненствата в Париж и други градове заради победата на ПСЖ бяха белязани от насилие, министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес подчертава твърдата позиция на правоприлагащите органи и безпрецедентното увеличение на арестите

Лоран Нуньес обяви днес, че е имало „над 890 ареста във Франция в събота и неделя по време на победата на ПСЖ в Шампионската лига, което е увеличение с над 45%“ в сравнение с

. Говорейки по радио France Inter, министърът Министерството на вътрешните работи добави, че през тези два дни са били ранени 178 полицаи и жандармеристи

Изправен пред безредиците и насилието, той категорично отрече да е „отричал“. „Аз съм министър на вътрешните работи, отговарям за службите, отговорни за поддържането на реда, които са там, за да сложат край на актовете на насилие, и това е, което е правено систематично“, каза той. „И ако има толкова много арести, това е защото тази работа очевидно е свършена добре“, настоя министърът.

Той твърди, че полицията е била „подложена на систематични атаки, хвърляни снаряди и експлодирал минометен огън“. Според него въпросът е „защо млади хора, които са хулигани, които са вандали, които се държат неприемливо, се възползват от празненствата, от победите на Пари Сен Жермен, но не само това“

На въпроса дали подобни вълнения са „неизбежни“ и как да се предотврати повторното им случване, Лоран Нунес отговори: „Нищо не е неизбежно“. „Това е сложна, комплексна мисия“, каза той, защото „това са много мобилни, враждебни групи, които решават да вандализират и грабят“.

Той твърди, че „не силата на полицейското присъствие трябва да се поставя под въпрос“, а по-скоро „основните причини“ за това явление. „Основните причини са, че, възползвайки се от тези празнични моменти, имате редица хора, които идват да вандализират и грабят, и това е реалност.“ „Полицейските мерки, които въведохме, са насочени именно към предотвратяването им Имахме мащабна операция, която като цяло проработи.“, допълни вътрешният министър