САЩ и Иран си размениха удари върху военни обекти







САЩ обявиха, че са нанесли удари по ирански военни обекти през уикенда. Революционната гвардия на Иран обяви днес , че в отговор е атакувала американска база. Това е поредната размяна на атаки на фона на преговорите за прекратяване на тримесечната война, информира "Ройтерс".

САЩ и Иран спорадично си разменят удари, откакто примирието влезе в сила в началото на април. Дипломацията, насочена към по-трайно споразумение, се проточи. Подобна размяна на удари имаше и миналия четвъртък и беше описана с почти идентични думи от двете страни.

Ударите на САЩ през уикенда по брега на Персийския залив в Иран бяха в отговор на "агресивни ирански действия, които включваха свалянето на американски дрон MQ-1, действащ над международни води", заяви Централното командване на САЩ в социалната мрежа X.

"Американските изтребители реагираха бързо, като елиминираха иранската противовъздушна отбрана, наземна контролна станция и два еднопосочни атакуващи дрона, които представляваха явна заплаха за корабите, преминаващи през регионалните води", докладва Централното командване и добави, че ще продължи да защитава американските активи и интереси по време на продължаващото прекратяване на огъня.

Външният министър Арагчи настоя да не се бърза със заключенията на този етап

Днес Революционната гвардия заяви, че е атакувала военновъздушна база, използвана от САЩ, в отговор на атаката срещу Южен Иран, без да уточнява за коя база става въпрос.

Междувременно стана ясно, че противовъздушната отбрана в Кувейт, където се намира голяма американска база, се е задействала заради атаки с дронове и ракети днес, докато сирени са звучали в цялата страна.

Войната, започната от САЩ и Израел на 28 февруари, причини смъртта на хиляди хора, главно в Иран и Ливан, и нанесе глобални икономически щети, като повиши цените на енергията поради блокирането на Ормузкия проток от страна на Иран.

Късно снощи в социалните мрежи президентът на САЩ Доналд Тръмп не спомена размяната на враждебни действия и повтори все още недоказаното си твърдение, че Иран "наистина иска да сключи сделка".

Той смъмри критиците, включително "привидно непатриотичните републиканци", за негативното "цирикане" относно преговорите за прекратяване на конфликта.

"Просто седнете и се отпуснете, накрая всичко ще се нареди добре - винаги се получава!", увери той.

Доналд Тръмп иска да сключи сделка, която да гарантира, че Иран няма да се сдобие с ядрено оръжие

Тръмп е под натиск да отвори отново Ормузкия проток и да намали цените на бензина в САЩ преди изборите за Конгрес през ноември, тъй като избирателите показват нарастващо разочарование от покачващите се цени. В същото време той е изправен пред потенциална негативна реакция от иранските "ястреби" в собствената си партия заради евентуални отстъпки към Техеран.

Цените на петрола се повишиха с около 2% в Азия днес, тъй като липсата на напредък в преговорите продължава да държи търговците нащрек.

Тръмп заяви, че основната му цел във войната е да попречи на Иран да разработи ядрено оръжие с високообогатения си уран. Техеран пък многократно е отричал да има планове за това.

Двете страни остават в противоречие по няколко други въпроса, като например исканията на Техеран за отмяна на санкциите и освобождаването на десетки милиарди долари от ирански петролни приходи, замразени в чуждестранни банки.