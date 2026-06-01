4233 евро бяха събрани на Маратона за доброто в Дупница





4233 евро бяха събрани за отрицателно време по време на "Маратон за доброто", който се проведе в събота в Дупница по инициатива на местната управа.

Благотворителната инициатива на Община Дупница обедини малки и големи дупничани, които показаха, че заедно са най-силни!

В маратона се включиха представители на местните спортни клубове и училища, граждани и работещи в Общинската администрация.

Сред официалните гости бяха спортната легенда на България Йордан Йовчев и народният представител от Дупница Ивайло Петров.

Заместник-кметът Бойко Христов посрещаше участниците на парк "Рила" и изрази своята благодарност, след което даде официален старт на тичането, включвайки се в него:

"Благодаря на всички, които са тук, за да подкрепим едно малко дете за 1 юни. Целта на Община Дупница е да го прави ежегодно. Благодаря, че в този ранен час в неделя сте се събудили и сте дошли за каузата. Всички заедно ще покажем, че можем да допринесем за едно по-добро утре на всички деца. Спортът дава много, така че сме избрали каузата да бъде именно чрез него".

На финала, пред сградата на Общинската администрация, участниците бяха посрещнати от градоначалника Първан Дангов и заместника му Валентина Караганова.

"Искам да Ви благодаря, че се включихте в това наше благотворително и импровизирано начинание. То има за цел да покаже, че във всеки един от нас говори доброто и показваме съпричастност към всички, които така или иначе посрещат деня трудно. Показвайки човешкото и отношение най-вече към децата, смятам че е дълг на всеки един от нас да направим така, че денят утре да бъде по-добър. Инициативата има една конкретна цел - да помогнем на дете, което е в трудно положение. Нека покажем, че можем да бъдем по-добри хора. Вярвам, че ще успеем и тази добра кауза ще продължи", приветства участниците кметът Първан Дангов.

Така, за пореден път дупничани показахме, че сме хора с големи сърца, които стават още по-силни, когато се обединят в името на благородна кауза.