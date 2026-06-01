Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 1-и юни

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА

1 старши счетоводител Висше образование,обект гр. Бобошево

1 медицинска сестра Висше образование

1 химик Висше образование, обект гр. Радомир

5 лаборанти Висше образование

5 химици Висше образование

1 медицинска сестра Висше образование, обект с. Дрен

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 118 МЕСТА

5 машинен оператор, фармацевтични продукти обект гр. Радомир

2 лаборанти обект гр. Радомир

2 заготвител,активна маса/химичесдки процеси обект гр. Радомир Средно образование

1 техник-механик поддръжка обект гр. Радомир Средно образование

3 общи работници Ср. и по-ниско об-ние,обект гр. Бобошево

1 технически ръководител Средно образование

2 машинисти, еднокофов багер Средно, основно образование

2 водопроводчик/външно В и К Средно и по-ниско образование

2 общи работници Средно и по-ниско образование

2 зареждачи Средно образование, обект гр. София

1 чистач/хигиенист Основно образование

2 работници, спомагателни шивашки дейности Средно образование

1 общ работник Средно образование

8 шивачи Средно образование

1 машинен оператор, металорежещи машини Основно образование

1 общ работник Основно,начално образование

4 експерти, клиентско обслужване Средно образование,основно образование

5 р-к, зареждане на рафтове/служители в свежи отдели Средно образование,основно образование,обект гр. София

3 обслужващ, кулинарен щанд Основно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 помощник, готвач обект общ.Сапарева баня,м.Сиракова круша

5 Машинен оператор, опаковане/увиване Средно образование

5 Машинен оператор, фармацевтични продукти Средно образование

2 продавач-консултанти Средно,основно образование

3 общ работник Средно,основно образование

4 общи работници Средно,основно образование

5 общи работници Средно,основно образование

3 шофьор, лекотоварен автомобил Средно,основно образование

2 шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно,основно образование

5 машинист, пътно-строителни машини Средно,основно образование

5 общ работник, строителство на сгради Основно,начално образование

2 кофражисти Средно и по-ниско образование

2 арматуристи Основно,начално образование

3 технически ръководител Средно образование

1 шофьор, лекотоварен автомобил Основно образование

1 шофьор, товарен автомобил Основно образование

2 чистачи,производствени помещения Без изисквене

2 общи работници Средно,основно образование

2 общи работници Без изискване

2 обслужващ бензиностания/газостанция Без изисквания

1 началник,склад Средно образование

5 крупие Средно образование

6 шивачи Без изискване

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -1 МЯСТО

1 кинезитерапевт Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –6 МЕСТА

1 продавач-консултант Средно образование

1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование

3 шивачи Без изискване

1 чистач/хигиенист Основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МEСТА

1 Главен инженер, община Висше образование

1 Младши експерт "Обществени поръчки" Висше образование

1 Младши експерт "Европейски програми и проекти" Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -11 МЕСТА

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА

1 сервитьор Ср. и по-ниско образование, обект гр. Рила,м. Рилски манастир

2 работник,кухня Ср. и по-ниско образование, обект гр. Рила,м. Рилски манастир

1 продавач-консултант Без изискване

1 пазач, невъоръжена охрана Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”, Компонент 2

1 комисионер заложна къща Средно образование

3 сервитьори Основно и по-ниско образование

1 помощник,кухня заведение за бързо хранене Средно,основно образование

2 асистенти на лекар по дентална медицина Средно образование

1 търговски помощник Средно образование

1 снабдител, доставчик Осн.и по-ниско образование

1 технически секретар Основно и по-ниско образование

2 готвачи обект общ. Кюстендил, с. Коняво

1 сервитьор обект общ. Кюстендил, с. Коняво

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ

1 деловодител чл.51,ал.1- МЗ от ЗНЗ

1 снабдител, доставчик чл.51,ал.2- МЗ от ЗНЗ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Започвам работа“, Компонент 3 „Заетост“

1 опаковач обект гр. Дупница