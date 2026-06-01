Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 1-и юни
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА
1 старши счетоводител Висше образование,обект гр. Бобошево
1 медицинска сестра Висше образование
1 химик Висше образование, обект гр. Радомир
5 лаборанти Висше образование
5 химици Висше образование
1 медицинска сестра Висше образование, обект с. Дрен
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 118 МЕСТА
5 машинен оператор, фармацевтични продукти обект гр. Радомир
2 лаборанти обект гр. Радомир
2 заготвител,активна маса/химичесдки процеси обект гр. Радомир Средно образование
1 техник-механик поддръжка обект гр. Радомир Средно образование
3 общи работници Ср. и по-ниско об-ние,обект гр. Бобошево
1 технически ръководител Средно образование
2 машинисти, еднокофов багер Средно, основно образование
2 водопроводчик/външно В и К Средно и по-ниско образование
2 общи работници Средно и по-ниско образование
2 зареждачи Средно образование, обект гр. София
1 чистач/хигиенист Основно образование
2 работници, спомагателни шивашки дейности Средно образование
1 общ работник Средно образование
8 шивачи Средно образование
1 машинен оператор, металорежещи машини Основно образование
1 общ работник Основно,начално образование
4 експерти, клиентско обслужване Средно образование,основно образование
5 р-к, зареждане на рафтове/служители в свежи отдели Средно образование,основно образование,обект гр. София
3 обслужващ, кулинарен щанд Основно образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 помощник, готвач обект общ.Сапарева баня,м.Сиракова круша
5 Машинен оператор, опаковане/увиване Средно образование
5 Машинен оператор, фармацевтични продукти Средно образование
2 продавач-консултанти Средно,основно образование
3 общ работник Средно,основно образование
4 общи работници Средно,основно образование
5 общи работници Средно,основно образование
3 шофьор, лекотоварен автомобил Средно,основно образование
2 шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно,основно образование
5 машинист, пътно-строителни машини Средно,основно образование
5 общ работник, строителство на сгради Основно,начално образование
2 кофражисти Средно и по-ниско образование
2 арматуристи Основно,начално образование
3 технически ръководител Средно образование
1 шофьор, лекотоварен автомобил Основно образование
1 шофьор, товарен автомобил Основно образование
2 чистачи,производствени помещения Без изисквене
2 общи работници Средно,основно образование
2 общи работници Без изискване
2 обслужващ бензиностания/газостанция Без изисквания
1 началник,склад Средно образование
5 крупие Средно образование
6 шивачи Без изискване
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -1 МЯСТО
1 кинезитерапевт Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –6 МЕСТА
1 продавач-консултант Средно образование
1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование
3 шивачи Без изискване
1 чистач/хигиенист Основно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МEСТА
1 Главен инженер, община Висше образование
1 Младши експерт "Обществени поръчки" Висше образование
1 Младши експерт "Европейски програми и проекти" Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -11 МЕСТА
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА
1 сервитьор Ср. и по-ниско образование, обект гр. Рила,м. Рилски манастир
2 работник,кухня Ср. и по-ниско образование, обект гр. Рила,м. Рилски манастир
1 продавач-консултант Без изискване
1 пазач, невъоръжена охрана Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”, Компонент 2
1 комисионер заложна къща Средно образование
3 сервитьори Основно и по-ниско образование
1 помощник,кухня заведение за бързо хранене Средно,основно образование
2 асистенти на лекар по дентална медицина Средно образование
1 търговски помощник Средно образование
1 снабдител, доставчик Осн.и по-ниско образование
1 технически секретар Основно и по-ниско образование
2 готвачи обект общ. Кюстендил, с. Коняво
1 сервитьор обект общ. Кюстендил, с. Коняво
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ
1 деловодител чл.51,ал.1- МЗ от ЗНЗ
1 снабдител, доставчик чл.51,ал.2- МЗ от ЗНЗ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Започвам работа“, Компонент 3 „Заетост“
1 опаковач обект гр. Дупница