Честит празник, деца!







Днес е 1 юни и малки и пораснали деца отбелязват Международния ден на детето.

Международният ден на детето започва да се отбелязва след Световната конференция по въпросите на детското здраве от 1925 г. в Женева, когато се ражда идеята за отбелязване на този ден. Тогава китайският генерален консул в Сан Франциско събира няколко китайски деца сираци и ги води на празника на лодките-дракони. По-късно неговата инициатива е продължена, като независимо от благотворителната акция в САЩ и в Европа се провежда международна конференция по въпросите на детското здраве.

Към края на 2025 г. децата до 17 години в страната са 1.09 млн., или 17.0% от населението, като преобладаващата част (75.3%) живеят в градовете. През годината продължава тенденцията на намаляване на раждаемостта – родените деца са 50 496, което е с 6.0% по-малко спрямо предходната година. В същото време детската смъртност намалява в дългосрочен план и достига 4.6‰ при 6.6‰ през 2015 година. В системата на образованието са обхванати 215.4 хил. деца в предучилищна възраст (обхват 89.7%) и 712.3 хил. ученици, като обхватът намалява с повишаване на образователния етап – от 93.3% в началния до 84.1% в гимназиалния етап.

Данните показват устойчиво подобрение в доходите на домакинствата с деца, но същевременно се запазват съществени социално-икономически предизвикателства. През 2025 г. 27.0% от децата са изложени на риск от бедност, а 26.7% изпитват материални лишения.

„Достоверната и навременна статистическа информация е изключително важна за функционирането на едно общество. А настоящата публикация обобщава данните, свързани с децата в България, които НСИ събира и предоставя. Тя е резултат от партньорството, което имаме с УНИЦЕФ, и много полезно помагало за ползвателите на тези данни.“, отбеляза доц. д-р Атанас Атанасов, председател на НСИ.

„Благодарим на НСИ за дългогодишното партньорство и подкрепа на нашата работа за децата. Ефективното прилагане на Конвенцията за правата на детето разчита на институционализирани системи за мониторинг, които да събират, координират и използват данните за състоянието на децата и за реализацията на техните права. Данните в тази вече традиционна публикация отново подчертават необходимостта от интегрирани политики, насочени към намаляване на неравенствата и подобряване на достъпа до качествено образование, здравеопазване и социални услуги за всяко дете. “, заяви Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България.

Националният статистически институт и УНИЦЕФ България си сътрудничат и при разработването на тематични аналитични доклади, насочени към ключови аспекти от благосъстоянието на децата. Партньорството включва и участие в регионалната инициатива TransMonEE (Transformative Monitoring for Enhanced Equity) – система на УНИЦЕФ за наблюдение на правата и благосъстоянието на децата в страните от Европа и Централна Азия. Чрез нея се събира, хармонизира и анализира информация от националните статистически институции с цел подобряване на наличността, съпоставимостта и детайлността на данните за децата. Регионалната база данни обхваща над 900 индикатора в различни области – включително здраве, образование, социална закрила и условия на живот – и позволява проследяване на тенденциите и сравнителен анализ между държавите