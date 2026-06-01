Месечната прогноза за юни: През повечето време следобедни краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки, с различен обхват и интензивност





Тази година през юни се очаква средната месечна температура да бъде около и над нормата, която за по-голямата част от страната е между 20° и 22°, по долината на р. Струма - около 23°, за високите полета - между 17° и 19°, а за планините - между 4° и 12°. Най-ниските температури през месеца ще бъдат между 8° и 13°, а най-високите - между 32° и 37°. Месечната сума на валежите ще бъде около нормата, която в равнините е между 50 и 70 л/кв.м, по Черноморието и долината на р. Струма - между 30 и 50 л/кв.м, а в планинските райони - от 70 до 130 л/кв.м. През първата половина от месеца температурите ще бъдат близки и по-високи от обичайните, а валежите – около и над нормата. През повечето дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има следобедни краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки, с различен обхват и интензивност. Слънчеви часове ще има главно преди обяд. Преобладаващите максимални температури през периода ще бъдат между 28° и 33°. През втората половина от юни се очаква стабилизиране, вероятността за валежи ще намалее, като все пак в отделни дни са възможни локални краткотрайни превалявания. Температурите ще се повишат и в повечето райони ще бъдат над климатичните норми. Началото на астрономическото лято е на 21.06, в 11 ч. и 24 мин., когато е лятното слънцестоене.

Днес преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26° и 31°, в североизточните райони и по Черноморието – между 21° и 25°, за София - около 27°.

Над планините около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 13°.

По Черноморието преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове по северното крайбрежие ще има ниска облачност или мъгла. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е 18°-20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.