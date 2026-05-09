Зеленски подписа указ с който "разреши" парада на Червения площад







Президентът Володимир Зеленски разреши провеждането на парад в Москва на 9 май 2026 г. и разпореди за времето на парада територията на Червения площад да бъде изключена от плана за използване на украинско въоръжение.

Съответният указ № 374/2026 от 8 май е публикуван на сайта на държавния глава, уточни "Укринформ".

"Вземайки предвид многобройните молби с хуманитарна цел, очертана в преговорите с американската страна от 8 май 2026 г., постановявам да се разреши на 9 май 2026 г. да се проведе парад в град Москва (Руската федерация)", се казва в документа.

За времето на парада от 10 часа сутринта по киевско време на 9 май 2026 г. президентът постанови да се изключи от плана за използване на украинско въоръжение територията на Червения площад.

В документа дори бяха посочени координатите на Червения площад:

55.754413 37.617733

55.755205 37.619181

55.753351 37.622854

55.752504 37.621538

В отговор на указа на Зеленски прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Русия "не се нуждае от ничии разрешения" за провеждането на парада.

"Вероятно е жалко за този, който се опитва да се подиграва с Деня на победата и да прави такива глупави шеги" - цитира Песков агенция "Интерфакс".

По-късно обаче, Зеленски публикува на страницата си във Фейсбук друга информация, от която става ясно, че на днешния 9-и май двете страни ще си разменят по 1 000 военнопленници

Тези дни имаше много призиви и сигнали относно конфигурацията на 9-и май в Москва във връзка с дългосрочните санкции срещу Украйна. Принципът на огледалност в действията ни е добре известен и е доказан пред руската страна. Допълнителен аргумент за Украйна при определяне на нашата позиция винаги е разрешаването на един от ключовите хуманитарни въпроси на тази война, а именно освобождаването на военнопленниците. Червеният площад е по-малко важен за нас от живота на украинските пленници, които могат да бъдат върнати у дома.

Ето защо днес, в рамките на преговорния процес, посредничен от американска страна, получихме съгласието на Русия за провеждане на размяна на военнопленници във формат 1000 за 1000. Режим на мълчание трябва да бъде установен и на 9, 10 и 11 май. Украйна последователно работи за връщането на своите хора от руски плен. Инструктирах нашия екип своевременно да подготви всичко необходимо за размяната.

Благодаря на президента на Съединените щати и неговия екип за ефективното им дипломатическо участие. Очакваме Съединените щати да гарантират, че руската страна ще изпълни споразуменията.