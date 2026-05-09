Денят на победата се отбелязва ежегодно в Русия на 9 май. На този ден през 1945 г., в 00:43 московско време, е подписан Актът за безусловна капитулация на Германия, с който се слага край на Великата отечествена война.

По традиция, акцентите на празника ще бъдат парад на Червения площад и фойерверки.

Какво е за руснаците 9-и май и каква е равносметката за тях:

Паметна дата



Денят на победата се чества в съответствие с Федералния закон на Руската федерация „За дните на военната слава и паметните дати в Русия“, подписан от руския президент Борис Елцин на 13 март 1995 г. Първоначално е установен с указ на Президиума на Върховния съвет на СССР от 8 май 1945 г. От 1945 до 1947 г. е почивен ден, след това е обявен за работен ден (с указ на Президиума на Върховния съвет на СССР от 23 декември 1947 г.), а през 1965 г. отново е обявен за неработен ден (с указ на Президиума на Върховния съвет на СССР от 25 април 1965 г.).

Регулацията за честване на Деня на победата е уточнена от федералния закон от 19 май 1995 г. „За увековечаване на победата на съветския народ във Великата отечествена война 1941-1945 г.“. Според този закон, военни паради с оръжие и военна техника, както и артилерийски салюти, се провеждат на 9 май в Москва, градовете-герои и градовете, където са разположени щабовете на военните окръзи, флоти, комбинирани армии и Каспийската флотилия.

Освен това, 9 май се отбелязва в Русия с празнични шествия, събирания, митинги, демонстрации и приеми в чест на ветераните от Великата отечествена война.

През 2020 г., поради пандемията от коронавирус, всички празнични събития в Москва бяха отложени или преместени онлайн, с изключение на въздушното шоу и фойерверките. Военният парад на Червения площад в столицата се проведе на 24 юни тази година.

През 2023-2025 г. парадите за Деня на победата на 9 май бяха отменени в няколко региона на Руската федерация от съображения за сигурност.

Жертви

Съветският съюз загуби 26,6 милиона души във Великата отечествена война (40% от всички човешки загуби във Втората световна война). Значителна част от тези загуби са цивилни. Според Съветската извънредна държавна комисия за установяване и разследване на зверствата на нацистките нашественици, окупаторите са унищожили напълно или частично над 1700 града и над 70 000 села и махали в СССР. Преките материални щети за държавата и населението възлизат на 679 милиарда рубли по цени от 1941 г.

Герои на Съветския съюз

За героичните си дела по време на Великата отечествена война 11 657 души са удостоени със званието Герой на Съветския съюз (3051 от тях посмъртно). Сред тях 95 са жени и 44 са чуждестранни граждани. Общо 159 души са удостоени със званието многократно, включително 154 два пъти, три пъти (летците-изтребители Иван Кожедуб и Александър Покришкин, военният командир Семьон Будьони) и два пъти (военният командир Георгий Жуков и генералният секретар на Централния комитет на КПСС Леонид Брежнев). Последният Герой на Съветския съюз, удостоен със званието, е капитан 3-ти ранг Леонид Солодков, специалист по водолазни дейности, на 24 декември 1991 г.

Към 8 май 2024 г. последният жив Герой на Съветския съюз, удостоен със званието по време на Великата отечествена война, е съветският адвокат и държавник Борис Кравцов (жител на Москва). През 2008 г. артилеристът Павел Сюткин (жител на Сочи, Краснодарски край) получава званието Герой на Русия за подвизите си по време на Великата отечествена война. Последният Герой на Русия, получил това звание приживе за героичните си дела по време на Великата отечествена война, е ветеранът Ибрахим Паша Садиков (1924-2026), който става последният Герой на Русия през 2024 г.

Ветерани

Според Ярослав Нилов, председател на Комисията по труда, социалната политика и въпросите на ветераните към Държавната дума, в началото на 2025 г. в Русия са живели 10 773 участници и ветерани с увреждания от Великата отечествена война, както и 296 810 ветерани от войната. Този брой включва работници от тила, вдовици на ветерани с увреждания и участници, бивши затворници от концентрационните лагери, жители на обсадения Ленинград (сега Санкт Петербург) и обсадения Севастопол, а от април 2023 г. - жители на обсадения Сталинград (сега Волгоград).

На 30 януари 2026 г. Александър Сидякин, ръководител на централния изпълнителен комитет на партията „Единна Русия“ и координатор на проекта „Историческа памет“ на партията, и депутат от Държавната дума, обяви, че в Русия са останали приблизително 6000 участници във Великата отечествена война.