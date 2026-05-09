Европейците празнуват единството, ценностите и демокрацията в Деня на Европа 2026 г.





На 9 май европейците отбелязват Деня на Европа. Тази година се навършват 76 години от Декларацията на Шуман, която положи основите на Европейския съюз, какъвто го познаваме днес, и доведе до безпрецедентна ера на мир, демокрация, просперитет, интеграция и сътрудничество на целия континент.

През 2026 г. Денят на Европа отбелязва и два важни етапа: 40 години от присъединяването на Португалия и Испания към ЕС и 40 години от първите официални тържества по случай Деня на Европа.

За да отбележат случая, ще се проведат много събития в държавите членки на ЕС и извън него, които ще съберат граждани от всички сфери на живота. Институциите на ЕС ще отворят врати за посетители, предлагайки образователни дейности за своята работа, както се случва всяка година.

Забележителни сгради и паметници в цяла Европа и по света ще бъдат осветени в цветовете на ЕС.

В един бързо променящ се свят ЕС и неговите институции работят за защита на демокрацията, за насърчаване на просперитета и засилване на сигурността. Денят на Европа е възможност за гражданите и техните институции да се съберат, за да отпразнуват своята обща общност и постижения.

Европейският парламент кани гражданите да открият как законодателството на ЕС оформя ежедневието и как те могат да повлияят на бъдещето на Европа, под мотото „Елате и вижте демокрацията в действие“. Вратите отварят в 10:00 ч. централноевропейско време в Брюксел с изпълнение на хора на Европейския парламент, последвано от тържествена церемония по откриването в 11:00 ч. централноевропейско време в пленарната зала, с обръщения от председателя на Европейския парламент Роберта Мецола и вицепрезидента Софи Вилмес. Посетителите могат да участват във викторини, презентации и дискусии, да се насладят на семейни дейности и да следят сцена с музика на живо на Еспланадата. В Люксембург дейностите ще включват обиколки с екскурзовод на Europa Experience и изложба за борбата с дезинформацията. На следващия ден е планирана богата културна програма във Вилц, в присъствието на Негово Кралско Височество Великия херцог на Люксембург.

Европейският съвет/Съветът на Европейския съюз ще отвори врати за екскурзоводско обслужване в сградата „Юстус Липсиус“ в Брюксел, предлагайки рядък поглед към мястото, където се вземат ключови европейски решения. Всяка от 27-те държави членки ще има щанд, представящ своята култура, традиции и кулинарни специалитети. Децата ще се насладят на търсене на съкровища и забавно търсене на факти, а фотокабина ще позволи на посетителите да си направят селфи на червения килим, в обувките на лидер на ЕС.

Европейската комисия ще отвори емблематичната си сграда „Берлемон“ в Брюксел за обществеността от 10:00 ч. централноевропейско време с обръщение от изпълнителния вицепрезидент Тереза ​​Рибера. Под мотото „Моментът на Европа“ посетителите ще разгледат интерактивни тематични пространства, обхващащи демокрацията и ценностите, климата, просперитета, социалната справедливост, сигурността и глобалната роля на Европа, наред с пътека на изкуството и архитектурата. Честванията ще продължат вечерта с безплатна музика на живо от 18:30 ч. централноевропейско време на площад „Пале“ в Брюксел.

Европейската централна банка ще участва във франкфуртския фестивал „Европа-Фест“ на историческия пазарен площад „Рьомерберг“, заедно с Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Органа за борба с изпирането на пари, където посетителите ще се срещнат с експерти и ще се насладят на интерактивни игри. Европейската централна банка ще присъства и в сграда „Европа“ в Брюксел, където експерти ще отговарят на въпроси относно еврото, новия дизайн на банкнотите и проекта за дигитално евро.

Европейската служба за външна дейност ще отвори централата си в Брюксел от 10:00 ч. централноевропейско време до 18:00 ч. централноевропейско време, канейки посетителите на „Вникнете в дипломацията на ЕС“. Програмата включва интерактивни изложби, срещи с посланици на ЕС и видео разговори на живо със служители на ЕС по целия свят. Събитието ще включва и „Светът за един ден“ – културно тържество с музика, танци, футбол по свободен стил, занаяти и семейни дейности. Церемонията по откриването ще се състои в 11:00 ч. централноевропейско време в присъствието на представители на страните партньори и международни организации.

Европейският комитет на регионите ще отвори врати в Брюксел в Деня на Европа, канейки посетителите да открият как работи институцията, представляваща европейските региони и градове, и какво правят за тях избраните регионални и местни политици. Посетителите ще научат за ролята и дейностите на Комитета, ще се запознаят с неговите политически групи и ще се докоснат до европейското културно многообразие на Фестивала на регионите и градовете, който ще представи проекти, изкуства и занаяти и ще предложи дегустации на местни продукти.

Европейският икономически и социален комитет ще приветства обществеността в своите помещения в Брюксел на адрес rue Belliard 99-101 от 10:00 ч. до 18:00 ч. CEST. Посетителите ще се срещнат с членове и персонал, ще се включат в екскурзоводски обиколки на различни езици на ЕС и ще открият как гражданското общество оформя политиките на ЕС. Програмата включва тематични щандове, игра с пъзели и стикери, карикатурист, станция за пощенски картички, музика на живо и детски занимания. Френските членове на ЕИСК също ще участват във „Празника на Европа“ в Париж.

Постоянното представителство на Групата на Европейската инвестиционна банка ще представи ролята и дейностите на Групата в сградата „Европа“ в Брюксел. Интерактивни викторини и видеоклипове ще акцентират върху инвестициите в 27-те държави членки на ЕС. На 10 май колеги от централата в Люксембург ще бъдат домакини на същия щанд в EU Village във Вилц, Люксембург.