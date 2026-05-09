Съботно-неделен хороскоп (9-10 май)





Хороскопът за 9-и и 10-и май очертава емоционално пречистване и важни осъзнавания за много знаци. Докато някои зодии ще се радват на триумф, други трябва да внимават с енергията си и да избягват конфликти

Овен

Тези два дни може да изискват от вас да се откажете от последната си голяма надежда или "коз" в дадена ситуация. Важно е да приемете реалността, за да продължите напред.

Телец

Ще почувствате известен натиск, но вашият силен дух ще ви помогне да се справите с предизвикателствата. Почивните дни са подходящи за творчество и себеизразяване.

Близнаци

Прекарайте уикенда в общуване – на работа, у дома или на път. Комуникативните ви умения ще са в пика си и ще ви отворят нови врати.

Рак

Благоприятен момент за промени у дома. Дори малко разместване или освежаване на пространството ще подобри значително настроението ви.

Лъв

Фокусирайте се върху професионалните си цели. Този уикенд ви дава възможности за напредък, ако действате с увереност и дипломатичност.

Дева

Очаква ви усещане за победа. Усилията ви най-накрая ще бъдат възнаградени и ще почувствате удовлетворение от свършената работа.

Везни

Дни на триумф и радост. Звездите ви съветват да се отпуснете, да детоксикирате съзнанието си и да поставите здравето си на първо място.

Скорпион

Бъдете бдителни – може да усетите опити за измама или неискреност от страна на околните. Доверете се на интуицията си.

Стрелец

Ще достигнете до важно осъзнаване или информация. Пазете се от хора, които може да се опитат да се възползват от добротата ви.

Козирог

Времето носи късмет. Очертават се нови бизнес възможности и финансово израстване. Подходящ момент за дългосрочни инвестиции.

Водолей

Дълбоко личен поврат и емоционално изцеление. Не бързайте с новата си идентичност – дайте си пространство за промяна.

Риби

Дни за интроспекция и грижа за себе си. Позволете на емоциите да преминат през вас и потърсете спокойствие в уюта на дома