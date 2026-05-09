Времето през уикенда: Облачно и дъждовно, но топло





Днес облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19° и 24°, в София - около 19°.

Над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 7°.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд – значителна. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В неделя в източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над западната ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 9° и 14°, а максималните - между 20° и 25°.