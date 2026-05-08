





Нова фишинг – измама от името на МВР! Фалшиви съобщения за неплатени пътни глоби заливат потребители

Нова фишинг измама от името на МВР се разпространява масирано сред потребители на мобилни оператори, приложения и социални платформи. В дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП в последните часове са получени десетки сигнали от граждани, по които са предприети полицейски мерки.

Съобщението е с източник „Българска агенция за движение по пътищата“, „Служба за управление на превозните средства“ и подобни. Изпращани са предимно от номера в чужбина, започващи с кодове +63… и +44…

В съобщенията се твърди, че получателят има неплатен електронен фиш за превишена скорост и се дава срок за заплащане с 30% отстъпка. Текстът „предупреждава“, че при неспазване на посочения срок за плащане на глобите, ще бъде начислена допълнителна лихва и дори може да бъде наложено задържане и преместване на превозното средство.

Гражданите са приканвани да отворят линк към домейн, наподобяващ сайта на МВР, който води към измамна платформа за плащане, където се изисква въвеждане на лична и банкова информация. Целта е източване на сметки, кражба на данни или заразяване на устройството.

Проверка на задълженията си може да правите по всяко време чрез Портала за електронни административни услуги на МВР - https://e-uslugi.mvr.bg/services

Ето няколко от множеството фалшиви линкове, водещи към имитация на официалната страница на МВР за плащане на глоби:

- gav.mvrbg[.]cam/

- mvr.gov-bg[.]one/

- mvr.bggov[.]cam/

- e-uslugicye[.]top/

- mvr-bg[.]cyou/

- mvr-bg[.]shop/

- mvr.bggov[.]cam/

- mvr.govbg[.]one/

- mvr-bg[.]autos/

- mvrbg[.]life/

Бъдете внимателни!

✅ МВР не изпраща съобщения от мобилни номера в чужбина;

✅ Не отваряйте линкове от съмнителни SMS-и;

✅ Не въвеждайте лични и банкови данни докато не сте сигурни какво и на кого плащате;

✅ Проверявайте електронни фишове само през официалните канали на институциите.

✅ При съмнение –маркирайте като СПАМ, игнорирайте съобщението и запазете неговото съдържание за допълнителна проверка.

????️ Ако вече сте отворили линка или въвели исканата информация:

▪️ Смeнете паролите си;

▪️ Проверете наличността на банковата си сметка и се свържете с банката си;

▪️ Проверете устройството си за злонамерен софтуер.