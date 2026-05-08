ГДБОП удари престъпна група, на търгувала с антични ценности





В края на април при специализирана полицейска операция на служители на ГДБОП и ДАНС са иззети над 4000 предмета с белези на културни ценности. В хода акцията, по неотложност са извършени процесуално – следствени действия на седем адреса в Благоевград, Сандански и Кюстендил, както и в превозно средство. От там са иззети 3819 антични монети; 180 антични предмети с белези на културни ценности; 13 антични пръстена, както и 4 металотърсача, електронни устройства, боеприпаси и над 5000 евро. Задържани са четирима. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 278 от НК – за държане на нерегистрирани по надлежния ред археологически обекти, материалите са докладвани в прокуратурата. Работата по случая продължава.