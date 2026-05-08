



„Основната част от концепцията на "Прогресивна България" е борбата с корупцията и за възстановяване на справедливостта. За да изпълним тази заявка, ключова роля ще има Министерството на вътрешните работи. Осъзнаваме очакванията на българските граждани, намираме ги за справедливи и сме крайно мотивирани да им отговорим, и да понесем тази отговорност по възможно най-добрия начин", заяви при встъпването си в длъжност министър Иван Демерджиев. По думите му, в момента предстоят нови предизвикателства. "Всяка минута е ценна, защото никой няма да ни даде времеви толеранс". „Служителите на МВР могат да разчитат на пълната ми подкрепа, когато изпълняват задълженията си по закон“ - добави той.

Служебният министър Емил Дечев отчете дейността на министерството през изминалите 79 дни и напомни, че именно неуморната работа, безкомпромисност и прозрачност осигуриха на страната едни добри и честни избори. „ Дадохме всичко от себе си и постигнахме добър резултат. За много кратко време ръководството на МВР успя да увери както работещите във ведомството, така и гражданите, че искаме полицията да работи без двойни стандарти“, заяви досегашният служебен министър Емил Дечев и пожела успех на министър Демерджиев и неговия екип