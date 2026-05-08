Тео Ушев:Май...ата ви! Минавам в нелегалност:)

Все имах лоши предчувствия и сантименти, но състава на "новото" правителство ги надмина.
Това ще бъде най-потресаващо некадърното правителство, което България е имала.
За Мин. на Културата дори не искам да говоря - освен да заявя, че окончателно прекъсвам всичките си отношения, свързани с Българската културна среда.
Май...ата ви! Минавам в нелегалност:)
А що се отнася до Премиера - настъпи мотиката. Единственият му шанс да оцелее беше да се прави на недосегаем, и да дърпа конците, мълчейки. И да гръмне бушона, когато нещата се провалят.
Сега ще трябва да отговаря за всичко.
Клета, клета България! Вижте по-малко
08.05.2026
