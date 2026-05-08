Новият просветен министър проф. Георги Вълчев би първия звънец в мининстерството







„Няма българско семейство без отношение към образованието, защото от модерното образование зависи бъдещето и развитието. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев при приемането на поста от предшественика си проф. Сергей Игнатов.

По думите му именно министерството е институцията, която работи, формира и изпълнява политиките, за да се подобрява образователната система. „Децата на България учат в българските училища, а голяма част от тях продължават образованието си в българските университети и обществото очаква политиките в сферата да продължат“, отбеляза той. Затова според проф. Вълчев е необходима приемственост, както и политически консенсус относно бъдещата визия за образованието. Той благодари на проф. Игнатов за осигуреното спокойствие и плавен преход в системата.

От своя страна проф. Сергей Игнатов подчерта, че оставя добре организирано министерство, работило отговорно по предстоящите важни задачи, свързани с изпитите. Той изказа благодарност на експертите за положения усилия и професионализма.

В края на церемонията двамата символично удариха училищен звънец, с което по традиция се предава постът в МОН през годините.