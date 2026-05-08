Гюров предаде властта на Радев





Церемонията по предаване на изпълнителната власт се състоя в Гранитната зала на Министерския съвет. В рамките на церемонията изказвания направиха служебният премиер Андрей Гюров и министър-председателят Румен Радев.

Искам да кажа на всички, че ние не сме тук по историческа случайност. Всички ние — отляво и отдясно — влязохме в тази сграда, защото българските граждани излязоха по площадите. Те излязоха там, защото отказаха да търпят алчността, арогантността и самозабравянето, макар и само за няколко месеца, с тези думи се обърна служебният премиер Андрей Гюров



Служебното правителство успя да покаже, че държавата може да има гръбнак. Че може да се говори с имена и властта може да се упражнява с почтеност — не като лозунг, а като работа. Поставяме една изправена държава и едно изправено общество. Сега е съвсем нормално това общество да има много високи очаквания към Вашето правителство, особено на фона на тази безпрецедентна подкрепа, която има и в парламента, и в президентството.



Срещу нас имаше много удари, имаше саботажи, имаше и откровена ярост от хората, които възприемаха държавата като инструмент за лично облагодетелстване и личен интерес. Не предавайте гражданите и властта на тези хора. Не позволявайте законът да се движи по телефона и не се страхувайте от истината, а от хората, които я премълчават. Животът на едно правителство не се измерва само в месеци и години. Той се измерва и с наследството, което оставя, дали оставя повече свобода или повече страх.



Нашето време беше време на нормалност. Беше време на почтеност и на законност. Нека това време да не свърши тук и сега!



Желаем Ви кураж. Желаем Ви непримиримост в името на България!

Първо искам да Ви поздравя за Вашата всеотдайна работа, за да осигурите провеждането на нормални и честни избори, каза от своя страна премиерът Румен Радев. Да Ви благодаря за Вашите усилия да осигурите приемственост в работата на държавните институции и свидетелство за което е, уважаеми г-н министър-председател, подробният доклад, който току-що ми завещаха по отношение на актуалното състояние на изпълнителната власт.

Вие бяхте призвани да изпълнявате тази мисия в резултат на злополучните промени в Конституцията, които вкараха България в задънена улица. Знам, че не Ви беше лесно и оценявам усилията на онези, които работиха добросъвестно.

Вярвам, че нашето правителство е първа стъпка в установяването на стабилно стратегическо ориентирано управление на България с един хоризонт - модерното развитие на България като съвременна европейска държава и гарантиране сигурността и благоденствието на българските граждани с ясни ценности, от които ние се ръководим - демокрация, свобода, солидарност и справедливост.

Пожелавам на всички Вас здраве и успех в по-нататъшната Ви дейност.

Благодаря Ви!