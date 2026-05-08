Новите министри се заклеха





Народното събрание избра Румен Радев за министър-председател на Република България. Депутатите одобриха предложената от него структура на Министерски съвет и избраха членовете на правителството.

Кандидатурата на Румен Радев за министър-председател на Република България беше представена в пленарна зала от председателя на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов. Тя беше подкрепена от 124 народни представители, 70 бяха против, а 36 се въздържаха.

Премиерът Румен Радев представи в пленарна зала приоритетите на правителството и изрази благодарност към българските граждани, които с вота си са сложили край на политическата криза. Той заяви, че още на 11 май Министерският съвет ще внесе в Народното събрание законодателни промени, свързани с противодействие на галопиращите цени. Сред другите приоритети на кабинета Румен Радев отбеляза приемане на държавния бюджет, борба с инфлацията и рекордния дефицит, избиране на нов състав на Висшия съдебен съвет, предприемане на мерки по Плана за възстановяване и устойчивост и др.

Новото правителство, което беше избрано със 122 гласа „за“, 70 „против“ и 36 „въздържал се“, ще има четирима вицепремиери. Гълъб Донев ще бъде заместник министър-председател и министър на финансите, Александър Пулев - заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията. За заместник министър-председатели бяха избрани Иво Христов и Атанас Пеканов.

Министър на вътрешните работи ще бъде Иван Демерджиев, министър на отбраната – Димитър Стоянов, министър на външните работи – Велислава Петрова – Чамова, министър на правосъдието – Николай Найденов, министър на труда и социалната политика – Наталия Ефремова. Проф. Георги Вълчев беше избран за министър на образованието и науката, Катя Ивкова – за министър на здравеопазването, Иван Василев за министър на иновациите и дигиталната трансформация, Иван Шишков – за министър на регионалното развитие и благоустройството, Ива Петрова - за министър на енергетиката. Министър на транспорта и съобщенията ще бъде Георги Пеев, министър на земеделието и храните – Пламен Абровски, министър на околната среда и водите – Росица Карамфилова – Благова, министър на културата – Евтим Милошев, министър на туризма – Илин Димитров и министър на младежта и спорта – Енчо Керязов.

След избирането им премиерът и членовете на новото правителство положиха клетва пред Народното събрание. В пленарна зала прозвучаха химните на Република България и на Европейския съюз.

На заседанието на парламента присъстваха президентът Илияна Йотова, служебният премиер Андрей Гюров, Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, министри от служебния кабинет, представители на държавни институции и на дипломатическия корпус.

Народното събрание създаде временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси.

За председател на временната правна комисия, която ще работи до избирането на постоянна комисия по правни въпроси, беше избрана Янка Тянкова от „Прогресивна България“. За нейни членове Народното събрание определи Силвия Христова, Олга Борисова, Мария Тодорова, Марио Смърков, Милен Трифонов, Иван Вачев, Даниела Николова-Кършева, Александра Вълчева, Елена Нонева, Десислава Костова, Димитър Здравков и Димитър Петров от „Прогресивна България“, Рая Назарян, Красимир Терзиев, Стефан Арсов и Христо Терзийски от ГЕРБ-СДС, Хамид Хамид и Калин Стоянов от ДПС, Надежда Йорданова и Любен Иванов от „Демократична България“, Велислав Величков и Стою Стоев от „Продължаваме промяната“ и Петър Петров от „Възраждане“.

За председател на временната комисия по бюджет и финанси беше избран Константин Проданов от „Прогресивна България“. От парламентарната група като членове в нея влизат Стефан Белчев, Георги Григоров, Георги Чакъров, Милен Трифонов, Светла Коджабашева, Румяна Петрова, Мариям Сакъз, Здравко Марков, Димитър Здравков, Георги Митов, Рашко Динков и Витко Вълчев.

От ГЕРБ-СДС за членове бяха избрани Теменужка Петкова, Делян Добрев, Владислав Горанов и Красимир Вълчев, от ДПС - Айтен Сабри и Атидже Алиева-Вели, от "Демократична България" - Мартин Димитров и Владислав Панев, от "Продължаваме промяната" - Асен Василев и Венко Сабрутев, от "Възраждане" - Цончо Ганев.