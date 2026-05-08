Тръмп заявява, че прекратяването на огъня между САЩ и Иран все още е в сила след размяната на огън в Ормузкия проток







Президентът на САЩ Доналд Тръмп заявява, че прекратяването на огъня с Иран все още е в сила, въпреки сблъсъка между Иран и американски военноморски разрушители в Ормузкия проток, за който двете страни се обвиняват другата.

САЩ заявиха, че Иран е изстрелял ракети, дронове и малки лодки срещу три свои военни кораба, което нарекоха „непровокирана атака“. Тръмп каза: Иран се е шегувал с нас днес.

Междувременно висшето военно командване на Иран твърди, че САЩ са атакували ирански петролен танкер и друг кораб, приближаващ се към Ормузкия проток, и са извършили „въздушни атаки“ срещу няколко крайбрежни района.

Разпалването на конфликта идва ден след като външното министерство на Иран заяви, че обмисля предложение на САЩ за прекратяване на войната.

Карта, озаглавена „Ирански пристанища в региона на Персийския залив“, показваща южното крайбрежие на Иран по протежение на Персийския залив и Оманския залив. Пристанищата и основните кейове са маркирани с червени точки, включително Имам Хомейни, остров Харг и Бандар Абас. Ормузкият проток е обозначен между залива и Оманския залив, като околните води и Арабско море са показани в синьо. Иран и съседните сухопътни райони са оцветени в сиво, със скала за разстояние в километри и мили и лого на BBC в долния десен ъгъл.

В допълнителен знак за крехкостта на прекратяването на огъня, рано в петък Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства заяви, че противовъздушната му отбрана „активно се ангажира“ с ракетна и дронова атака от Иран.

Иранските държавни медии първоначално съобщиха за „експлозии“ в Ормузкия проток, описвайки ги като „размяна на огън“ с „врага“. Междувременно местните медии съобщиха, че в Техеран са чути експлозии.

Не след дълго, изявление на висшето военно командване на Иран заяви, че американските „въздушни атаки“ са ударили бреговете на Бандар Хамир, Сирик и остров Кешм.

Оттам се казва, че е реагирало незабавно, като е атакувало американски военни кораби, причинявайки „значителни щети“, и обвинява САЩ в „нарушение на прекратяването на огъня“.

Централното командване на САЩ (Centcom) определи иранските атаки като „непровокирани“, заявявайки, че иранските сили са изстреляли „множество ракети, дронове и малки лодки“, докато ракетни разрушители на ВМС на САЩ са преминавали през пролива.

Centcom заяви, че е „елиминирало входящите заплахи и е насочило атаките към ирански военни съоръжения, отговорни за атаките срещу американските сили, включително места за изстрелване на ракети и дронове; места за командване и контрол; и разузнавателни, наблюдателни и разузнавателни възли“.

„Centcom не търси ескалация, но остава позиционирано и готово да защити американските сили“, продължава изявлението.

Публикувайки в Truth Social, Тръмп заяви, че САЩ са унищожили множество малки лодки, които „са паднали толкова красиво в океана, подобно на пеперуда, падаща в гроба си!“

„Големи щети“ са били „нанесени на иранските нападатели“, продължи той.

Американският президент също така повтори предупреждението относно мирното споразумение: „Точно както ги нокаутирахме отново днес, ще ги нокаутираме много по-силно и много по-насилствено в бъдеще, ако не подпишат споразумението си БЪРЗО!“

Израелски източник заяви пред Би Би Си, че „няма израелско участие“ в последните атаки.

Нарастването на напрежението идва въпреки заявленията на американския президент през последните дни, че войната в Иран ще „свърши бързо“.

Американската новинарска агенция Axios съобщи, че Белият дом смята, че може да се приближава до 14-точков меморандум за разбирателство с Иран, който би могъл да постави рамка за по-подробни ядрени преговори.

В сряда говорител на иранското външно министерство заяви, че последното предложение на САЩ се разглежда и че Техеран ще сподели мнението си с пакистанските медиатори.

Министърът на външните работи на Пакистан заяви, че страната му „се стреми да превърне това прекратяване на огъня в окончателен край на тази война“.

Но високопоставен член на иранския парламент отхвърли 14-точковия меморандум за разбирателство като „списък с желания“.

Говорителят на комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент, Ебрахим Резаи, написа в X, че Иран „държи пръста си на спусъка“, предупреждавайки, че Иран ще „предприеме суров и предизвикващ съжаление отговор“, ако САЩ не „се предадат и не изпълнят необходимите условия“.

Както САЩ, така и Иран заплашиха с ескалация на насилието, ако съответните им условия за мирно споразумение не бъдат изпълнени.

В публикация в Truth Social на 6 май Тръмп написа, че ако Иран не се съгласи на сделка, „бомбардировките започват и, за съжаление, ще бъдат на много по-високо ниво и интензивност, отколкото преди“.

Тръмп преди това заяви, че операция „Епична ярост“ - първоначалната американско-израелска офанзива в Иран - ще приключи, „ако Иран се съгласи да даде договореното“. Преди това изявление държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че операцията е приключила и е постигнала целта си.