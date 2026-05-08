След "профилактика" на парното 90-годишен дядо от Дупница се прости с 4 000 евро





Вчера 90-годишен мъж от Дупница е съобщил чрез тел. 112, че са му откраднати 4000 евро. Липсата установил след като допуснал в жилището си жена, дошла да прави профилактика на котлето на парното му отопление, тръгнала си, след като си свършила работа.Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.