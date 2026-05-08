Вчера 90-годишен мъж от Дупница е съобщил чрез тел. 112, че са му откраднати 4000 евро. Липсата установил след като допуснал в жилището си жена, дошла да прави профилактика на котлето на парното му отопление, тръгнала си, след като си свършила работа.Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.
След "профилактика" на парното 90-годишен дядо от Дупница се прости с 4 000 евро
08.05.2026
Най-четено
- Тръмп заявява, че прекратяването на огъня между САЩ и Иран все още е в сила след размяната на огън в Ормузкия проток
- Дрога за 500 000 евро откриха в дома на чужденец в Свиленград
- След "профилактика" на парното 90-годишен дядо от Дупница се прости с 4 000 евро
- Още една жертва на измама за бързо забогатяване в Дупница! 84-год. мъж "инвестира" 1 1150 евро
- ГДБОП разкри наркооранжерия в сгради на ТЕЦ "София"
- Безплатни грипни ваксини за децата от есента. Те ще се прилагат по желание на родител
- Испания разреши на круизния кораб със заразени от хантавирус да хвърли котва край Канарските острови
- UniCredit продава част от бизнеса си в Русия на инвеститор от ОАЕ
- Днес е стартът на колоезданчата обикалка колоездачната обиколка Giro d`Italia – Bulgaria Grande Partenza
Темите от "Дупница"
- След "профилактика" на парното 90-годишен дядо от Дупница се прости с 4 000 евро
- Още една жертва на измама за бързо забогатяване в Дупница! 84-год. мъж "инвестира" 1 1150 евро
- Безплатни грипни ваксини за децата от есента. Те ще се прилагат по желание на родител
- Времето днес: Облачно, с краткотрайни до временно интензивни валежи и гръмотевици
- Гастрольорка от Кюстендил открадна сирене и колбаси от магазин в Дупница
- Арестуваха 5-има индийци в Бобов дол, оказаха се нелегални мигранти
- Фентанилът вече е на пазара за дрога в Дупница
- Облаците се скупчват, започват типичните за май дъждове
- Днес православните християни почитат големия светец и чудотворец свети великомъченик Георги Победоносец.