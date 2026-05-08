ГДБОП разкри наркооранжерия в сгради на ТЕЦ "София"





ГДБОП разкри наркооранжерия в промишлени постройки под наем

Двама са задържани при спецоперацията край София

Служители на ГДБОП проведоха спецоперация за пресичане дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с производство и разпространение на наркотични вещества – престъпления по чл.321 и чл.354 НК.

Полицейските действия са предприети по неотложност на 29 април 2026 г. на територията на София.

Двама мъже - на 68 г. и на 34 г. - са задържани на място в една от постройките в момент на полагане на грижи за растенията.

В хода на действията по разследването са установени две помещения, оборудвани като оранжерии от затворен тип за производство на марихуана.

Иззети са:

-над 400 саксии с растения от рода на конопа

-високотехнологични инсталации за отглеждане

-електронни везни

- машини за вакуумиране и рязане на растения

- цигари марихуана

- около 2000 евро

Установено е, че сградите, намиращи се на територията на ТЕЦ-София, са частна собственост и са наети от задържаните лица.

✔️Разпитани са свидетели.

✔️Образувано е досъдебно производство.

✔️Материалите са докладвани на Софийската градска прокуратура.