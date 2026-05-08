ГДБОП разкри наркооранжерия в сгради на ТЕЦ "София"

ГДБОП разкри наркооранжерия в промишлени постройки под наем
Двама са задържани при спецоперацията край София
Служители на ГДБОП проведоха спецоперация за пресичане дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с производство и разпространение на наркотични вещества – престъпления по чл.321 и чл.354 НК.
Полицейските действия са предприети по неотложност на 29 април 2026 г. на територията на София.
Двама мъже - на 68 г. и на 34 г. - са задържани на място в една от постройките в момент на полагане на грижи за растенията.
В хода на действията по разследването са установени две помещения, оборудвани като оранжерии от затворен тип за производство на марихуана.
Иззети са:
-над 400 саксии с растения от рода на конопа
-високотехнологични инсталации за отглеждане
-електронни везни
- машини за вакуумиране и рязане на растения
- цигари марихуана
- около 2000 евро
Установено е, че сградите, намиращи се на територията на ТЕЦ-София, са частна собственост и са наети от задържаните лица.
✔️Разпитани са свидетели.
✔️Образувано е досъдебно производство.
✔️Материалите са докладвани на Софийската градска прокуратура.