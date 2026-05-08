Испания разреши на круизния кораб със заразени от хантавирус да хвърли котва край Канарските острови





Испанското правителство разреши на круизния кораб MV Hondius, на чийто борд има огнище на хантавирус, да хвърли котва край Канарските острови. Решението беше взето след намеса на Световната здравна организация (СЗО) и позоваване на Международните здравни правила, според които на плавателен съд не може да бъде отказан достъп по съображения за общественото здраве.

На борда на кораба, който е отпътувал от Аржентина преди месец, има над 100 души от 23 държави. До момента Световната здравна организация е потвърдила пет случая на заразяване, а трима души са починали. Специалисти уточняват, че става въпрос за рядък „андийски щам“, който може да се предава при близък и продължителен контакт между хора.

Първоначално местните власти на Канарските острови се противопоставиха на приемането на кораба, определяйки го като заплаха за населението.

Министърът на здравеопазването Моника Гарсия уточни, че корабът няма да акостира на пристанище, а ще остане на рейд край Грандила, Тенерифе. Евакуацията ще се извършва с лодки, а испанските граждани ще бъдат транспортирани до военна болница в Мадрид за медицинско наблюдение.

Мадрид защити действията си с аргумента, че Испания има моралното и законово задължение да окаже помощ, тъй като Канарските острови са най-близкото място с необходимия капацитет за безопасна медицинска реакция.

Директорът на СЗО Тедрос Гебрейесус благодари на испанския премиер Педро Санчес за проявената солидарност и изпълнението на хуманитарния дълг.