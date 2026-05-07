Румен Радев върна изпълнена папка със списъка с министри





В Гербовата зала на „Дондуков“ 2 Румен Радев върна изпълнен връчения му проучвателен мандат и съгласно конституционната процедура представи състав и структура на правителство.

Държавният глава посочи, че пред новото парламентарно мнозинство и правителството стоят важни решения, които не търпят отлагане. „Сигурност в социалните плащания, изработването и приемането на държавен бюджет до края на 2026 г., работа по бюджета за 2027 г., гаранции за развитие на бизнеса, икономиката, енергетиката, отговор на предизвикателствата във външен план“, каза още тя. Илияна Йотова изрази надежда, че в работата за постигането на тези цели „Прогресивна България“ ще бъде в добра координация с останалите институции и власти в страната.

„От вас ще зависи да се върне доверието на българите в политическата система и институциите“, каза президентът. Тя се обърна към Румен Радев с думите: „Сигурна съм, че лично Вие и мнозинството в Народното събрание, както и бъдещият кабинет, ще направите всичко възможно, за да може да има стабилно управление, да се гарантира сигурността на българските граждани в името на развита и просперираща България“.

Държавният глава подчерта, че институционалната отговорност изисква час по-скоро правителството да бъде гласувано в Народното събрание.

Президентът Илияна Йотова ще присъства на полагането на клетвата от новото българско правителство.

Проектокабинетът се състои от министър председател, четирима заместник-министър-председатели и 18 министри.Вижте пълния списък на новото правителство:

Министър-председател – Румен Радев

Вицепремиер и министър на финансите - Гълъб Донев

Вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията – Александър Пулев

Вицепремиер – Иво ХристовВицепремиер – Атанас ПекановМинистър на вътрешните работи – Иван Демерджиев

Министър на отбраната – Димитър СтояновМинистър на външните работи – Велислава Петрова-Чамова

Министър на правосъдието – Николай Найденов

Министър на труда и социалната политика – Наталия ЕфремоваМинистър на образованието и науката – проф. Георги Вълчев

Министър на здравеопазването – Катя ИвковаМинистър на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Василев

Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван ШишковМинистър на енергетиката – Ива ПетроваМинистър на транспорта и съобщенията – Георги Пеев

Министър на земеделието и храните – Пламен Абровски

Министър на околната среда и водите – Росица Карамфилова-БлаговаМинистър на културата – Евтим Милошев

Министър на туризма – Илин ДимитровМинистър на младежта и спорта – Енчо Керязов