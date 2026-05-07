ГДБОП нелегална фабрика за производство на лекарства в България, открити и иззети са милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти





ГДБОП преустанови работата на 4 сайта за продажба на фалшиви лекарства в рамките на международната операция „Пангея XVIII“

Експертите на дирекция „Киберпрестъпност“ участваха и в мащабната онлайн проверка на интернет пространството в рамките на спецакцията на Интерпол, проведена едновременно в 90 държави между 10 и 23 март 2026 г.

При съвместните действия е прекъсната дейността на общо около 5 700 уебсайта, страници в социални мрежи, канали и автоматизирани ботове, свързани с престъпници, използвани за маркетинг и продажба на незаконни лекарства.

По данни на Интерпол:

иззети са близо 6,5 милиона дози фалшиви или непроверени лекарства;

стойността на конфискуваните медикаменти надхвърля 15,5 милиона долара;

арестувани са близо 270 души;

неутрализирани са 66 престъпни групи, занимавали се с производство и разпространение на непроверени и нискокачествени медицински продукти.

❗️Сред най-сериозните случаи е откритата нелегална фабрика за производство на лекарства в България, в която са открити и иззети милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти.

⚠️ Информация за случая беше предоставена на брифинг на представители на МВР от 9 март т.г.

Разбитият таен завод за лекарства поставя акцент върху нуждата от по-строг контрол, международно сътрудничество и защита на потребителите от фалшиви медикаменти, обобщава Интерпол в официалното си съобщение.

Организацията предупреждава, че фалшивите лекарства и неодобрените фармацевтични продукти могат да имат тежки, дори фатални последици за здравето.

Най-голямо количество от иззетите продукти са лекарства за еректилна дисфункция, седативи, аналгетици, антибиотици и продукти против тютюнопушене.

Ето и пълната информация за операцията, проведена в десетки държави от Интерпол:

„

Координирана от INTERPOL операция в 90 държави и територии доведе до конфискацията на 6,42 милиона дози неодобрени и фалшифицирани фармацевтични продукти на стойност 15,5 милиона щатски долара.

Операция „Пангея XVIII“ (10 – 23 март 2026 г.) доведе до 269 ареста и разбиване на 66 престъпни групи, участващи в незаконната търговия с фармацевтични продукти.

Правоохранителните органи по целия свят започнаха 392 разследвания и изпълниха 158 заповеди за претърсване, насочени към престъпни мрежи, разпространяващи неодобрени, фалшифицирани, нестандартни и фалшифицирани медицински продукти.

Сред най-често конфискуваните продукти са лекарства за еректилна дисфункция, успокоителни, аналгетици, антибиотици и продукти против тютюнопушене.

Освен това, операциите по дигитално правоприлагане са прекъснали приблизително 5700 уебсайта, страници в социалните медии, канали и автоматизирани ботове, свързани с престъпна дейност, използвани за предлагане на пазара и продажба на незаконни лекарства.

Генералният секретар на ИНТЕРПОЛ Валдеси Уркиса заяви:

„Фалшивите лекарства не са просто измама - те излагат на риск човешки живот. Чрез онлайн пазари и неформални вериги за доставки престъпниците могат да се възползват от пропуски в надзора, като се насочват към хора, търсещи бързо или достъпно лечение. Последиците могат да бъдат тежки или дори фатални.

„За правоприлагащите органи защитата на обществеността означава разрушаване на мрежите зад тези продукти чрез засилване на сътрудничеството през границите. Близо 20 години след стартирането на първата операция Pangea, тя продължава да дава реални резултати.“



Над пет тона суровини бяха заловени в склад в пристанище Читагонг, Бангладеш. Пратката съдържаше антибиотици и противовъзпалителни средства, съхранявани в големи варели, фалшиво етикетирани като дикалциев фосфат, често срещана съставка за таблетки.



Властите в Буркина Фасо заловиха незаконни лекарства, скрити в превозни средства по време на тайни транспортни операции.



Властите в България разбиха тайно съоръжение за производство на анаболни стероиди и конфискуваха милиони хапчета, ампули и инжекционни форми с погрешна марка.



В Еквадор операция „Пангея XVIII“ доведе до ареста на няколко лица, участвали в трафика на незаконни фармацевтични продукти.



Властите в Малайзия проведоха действия по правоприлагане на летища, центрове за разпространение на поща, магазини и частни домове, наред с други места.



Обиск в естетична клиника в Тайланд доведе до конфискацията на повече от 300 флакона семаглутид и тирзепатид. Продуктите бяха съхранявани за разпространение на клиенти, които направени поръчки чрез онлайн платформи.



Властите в Турция прихванаха широка гама от незаконни фармацевтични продукти на различни места в страната.



Антипаразитните лекарства се завръщат

Наблюдава се рязко увеличение на конфискациите на антипаразитни лекарства - тенденция, наблюдавана за последно в предишни издания на операция „Пангея“ по време на пандемията от COVID-19.

Това увеличение се дължи на нарастващата онлайн промоция на тези продукти като алтернативни лечения за рак, въпреки многократните предупреждения от здравните власти, че подобни твърдения не са подкрепени от научни доказателства.

Две вещества доминираха в конфискациите: ивермектин, използван за лечение на паразитни и червейни инфекции, и фенбендазол, обезпаразитяващо средство, одобрено само за ветеринарна употреба.

Често погрешно етикетирани като здравни добавки, тези продукти се продават като част от така наречените „комплекти за лечение на рак“, което ги прави по-лесни за достъп и избягване на регулации.

Австралия, Нова Зеландия, Сингапур, Съединените щати и Обединеното кралство съобщиха за значителни конфискации и на двете вещества.

Обещания за бързи решения заплашват здравето

Търсенето на фармацевтични продукти, свързани с представянето и начина на живот, продължава нарастват, като анаболните стероиди отново са доминиращата категория с 86 732 дози, конфискувани в световен мащаб.

Търсенето се дължи до голяма степен на общностите за бодибилдинг и фитнес, като производство е открито в части от Източна и Югоизточна Европа, а производствени центрове са установени в Индия, Обединеното кралство и Съединените щати.

В България властите разбиха тайно производствено съоръжение и конфискуваха милиони неправилно етикетирани хапчета, ампули и инжекционни форми.

Бисер Вучков, директор на дирекция „Международно сътрудничество“ в Министерството на вътрешните работи на България, заяви:

„Чрез продължаващото си участие в операция „Пангея“ на Интерпол, България демонстрира непоколебима решителност срещу незаконните фармацевтични продукти, разбивайки престъпните мрежи и защитавайки общественото здраве.

„Последните резултати подчертават силата на координираните действия за пресичане на незаконното производство и трафика...