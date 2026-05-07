Фентанилът вече е на пазара за дрога в Дупница





Вчера дупнишки полицаи са задържали 23-годишна жена за притежание на наркотично вещество. При извършена проверка – в района на ЖП гарата, служителите са иззели от нея опаковка с фентанил. Видът на наркотика е установен с полеви наркотест. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата

Фентанилът е изключително мощен синтетичен опиоиден аналгетик, който е 50-100 пъти по-силен от морфина. Използва се предимно в медицината за лечение на силни болки (например при раково болни) и като упойка, но поради високата си сила е изключително опасен, когато се използва незаконно.Основни факти за фентанила:

Медицинска употреба:

Прилага се чрез инжекции, назални спрейове или трансдермални пластири под строг лекарски контрол.

Действие:

Има много бързо действие, като ефектите обикновено продължават под два часа.

Опасност: Дори минимални количества (напр. 2 милиграма) могат да бъдат смъртоносни, спирайки дишането за по-малко от 60 секунди.

Незаконна употреба:

Често се смесва с хероин, кокаин или се използва за производство на фалшиви хапчета, наподобяващи оксикодон или други болкоуспокояващи.

Симптоми на предозиране: Загуба на съзнание, ниска сърдечна честота, тежки дихателни проблеми, гадене и запек.

Ситуацията в България

Фентанилът вече присъства и на наркопазара в България, като институциите, включително МВР, предприемат мерки срещу трафика му.Внимание: Всяка употреба извън медицинско предписание крие изключително висок риск от смърт.