



Президентът Илияна Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. По Конституция той се дава на първата по големина политическа сила. Това е „Прогресивна България”.

Държавният глава съобщи, че ще връчи мандата в 17:00 часа. Заявката на първата политическа сила е да върне папката изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още в петък. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев.

В понеделник Йотова проведе консултации с всички шест парламентарни групи. След края им държавният глава очерта няколко общи спешни приоритета - приемането на бюджет за 2026 г., съдебна реформа и законите по Плана за възстановяване и устойчивост.