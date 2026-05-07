Испанско семейство възмутено, не приели бебето им кукла в детска градина





В света на сюрреалистичните истории винаги има място за една по-странна от предишното, като тази, която стана вирусна през последните дни Но е истинска и нейният главен герой е Батманчито. Или по-скоро родителите му, ако изобщо можете да ги наречете така, което е друг спорен въпрос.



Историята започва в Марбея (Малага), където двойка, Алехандра и Хайме, решават да развият опита си с преродено бебе - хиперреалистична кукла, които точно имитират новородено Те го кръщават Батмансито и, следвайки обичайните процедури за родители за първи път, искат да го запишат на училище и да го заведат в детска градина. Проблемът е, че този бъдещ ученик е направен от силикон и няма място за него.

Детската градина казва „не“



Ръководството на детската градина, с решение, което не е особено изненадващо, отхвърля заявлението. Според самата двойка, директорът на центъра е обяснила, че въпреки че „би искала“, не може да го приеме „заради родителите на другите деца“.

Отказът не е просто обикновен административен отказ; той е причинил огромен стрес за Алехандра, която обясни, че установяването на рутина за водене на бебето на детска градина е част от терапевтичния ѝ процес след период на депресия, свързан с невъзможността ѝ да има деца. „Бях тъжна, защото той не може да има този етап“, обобщи тя.

Какво е преродено бебе?



Преродените бебета, които станаха популярни през последните години, не са просто някакви играчки: те са изключително реалистични ръчно изработени кукли, с тегло, текстура и детайли, които перфектно имитират новородено. В някои случаи (само някои) те се използват като терапевтичен инструмент за справяне с мъката, безплодието или емоционалните проблеми, винаги (поне на теория) под професионално наблюдение. Целта, по думите на двойката в основата на тази история, е „да я направим възможно най-реална“.