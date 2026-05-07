Облаците се скупчват, започват типичните за май дъждове





Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22° и 27°, по Черноморието: между 12° и 16°, в София – около 22°.

Над планините облачността ще е значителна. В следобедните часове на места в масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 9°.

Над Черноморието ще има значителна ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд облачността ще се разкъса и ще намалее и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 16°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.



През следващите дни ще се развива купесто-дъждовна облачност и в часовете около и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, в петък и събота главно в Западна и Централна България, а в неделя и в източните райони. В петък ще е почти тихо, а през почивните дни със слаб вятър от север-северозапад. В по-голямата част от страната минималните температури ще са между 10° и 15°, а максималните - между 20° и 25°. През първите дни от новата седмица ще има и слънчеви часове, но остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи и гръмотевични бури в часовете след обяд и преди полунощ на много места из цялата страна. В понеделник и вторник вятърът ще е слаб с южна компонента и дневните температури ще се повишат, в отделни райони ще се доближат до 30°. В сряда от северозапад ще проникне относително хладен въздух и температурите ще се понижат слабо.