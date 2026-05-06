



Днес православните християни почитат големия светец и чудотворец свети великомъченик Георги Победоносец.

Заради своята храброст и мъжество светецът воин св. Георги е избран от българската армия за неин патрон, а от векове наред народът го почита като покровител на овчарите.

Младият военачалник Георги бил удостоен с високи отличия във войската, а заради своята храброст се превърнал в любимец на император Диоклециан. Владетелят обаче ненавиждал християните, които по негова заповед били подлагани на тежки изпитания. Свети Георги пренебрегнал земните блага и почести заради своята силна и непоколебима вяра и се опълчил срещу императора. Бил затворен и подложен на мъчения, но с Божията сила всяка нощ раните му заздравявали.

Легенда пък разказва как младият воин убил чудовището, което всяка нощ излизало от езеро край град Бейрут и изяждало по едно дете. Затова в иконографията Свети Георги се изобразява възседнал бял кон и с дълго копие в ръката, забито в устата на страшен змей.

Днес имен имен ден празнуват хората с имена Георги, Генчо, Гергана, Гинка, Ганка, Ганя, Ганчо, Георгия и производните им.

На Гергьовден отбелязваме и Деня на храбростта и празник на Българската армия.